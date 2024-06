Udinese – Adesso è ufficiale: Nani-Inler è la nuova coppia dirigenziale

La nuova Udinese inizia a prendere forma. La scelta del club è stata chiara e ci si affiderà ad un mix di forze per poter allestire un club che possa ambire alla metà della classifica. Proprio in questi istanti ci ha pensato la società ad annunciare i due nuovo organi dirigenziali. Arrivano in Friuli Venezia Giulia sia Gokhan Inler (come responsabile dell'area tecnica) che Gianluca Nani (Group Technical Director). Ecco il comunicato emanato dalla società.