Mercato Udinese / Samardzic al Barcellona? La trattativa nel dettaglio

L'avventura di Lazar Samardzic all'Udinese sembra essere arrivata ufficialmente ai titoli di coda. Il calciatore serbo non vede l'ora di iniziare una nuova esperienza, vista anche l'ultima stagione a dir poco fallimentare. Una definizione così chiara non arriva tanto per i numeri (3 gol e 2 assist) quanto per le aspettative e il minutaggio da quando è arrivato mister Gabriele Cioffi .

Tra i due la scintilla non è mai scoccata e probabilmente non lo farà nemmeno nel corso di queste ultime partite. Proprio per questo motivo potrebbe arrivare l'addio definitivo con il ragazzo che ha davvero tanti interessamenti, tra cui anche il Barcellona di Xavi. I blaugrana avevano già ricevuto un no dal talentino, ma ora è arrivato il momento giusto per il salto di qualità in una piazza importante.