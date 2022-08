Udinese – Samardzic cerca la titolarità: le ultime in vista della Salernitana

Il giocatore si aspetta un ruolo da protagonista nel corso di questa stagione. In caso la società non dovesse garantirlo è pronta la cessione

Redazione

Il talento bianconero continua a lavorare e non vede l'ora di assicurarsi un ruolo molto importante all'interno del team. La stagione è iniziata e per lui c'è già stato l'esordio, visto che negli ultimi venti minuti ha detto la sua contro i campioni d'Italia. Come spesso accade, il centrocampista si è subito messo in mostra ed ha impegnato l'estremo difensore Mike Maignan con un tiro da fuori che è stato bloccato proprio dal portiere francese. Adesso sta per arrivare il secondo impegno stagionale e contro la Salernitana, Lazar, cerca una maglia da titolare per sorprendere tutti i tifosi presenti sugli spalti.

Nel corso della passata stagione ha mostrato a tutti le sue capacità ed i numeri sono (senza ombra di dubbio) dalla sua. In neanche 500 minuti giocati è riuscito a mettere a referto ben due gol e due assist in campionato. Stiamo parlando di un vero e proprio talento che ha solo bisogno di spazio per esplodere definitivamente. Adesso la palla passa al mister che dovrà garantirli un ruolo da titolare, oppure, potrebbero aprirsi dei nuovi scenari per questo giocatore. La cessione è un capitolo che la società non sta valutando, ma nel mercato odierno mai dire mai.

Le ipotesi in ottica futura

Nelle prossime ore si potrebbe decidere molto dell'avventura in bianconero del calciatore tedesco con origini serbe. Se dovesse continuare ad esserci solo tanta panchina per lui, bisognerà valutare anche altre possibili operazioni. Al momento la società non vede possibile una cessione, ma allo stesso tempo sa che con un addio momentaneo, il tedesco potrebbe mettere più minuti nelle gambe. Il giocatore si trova bene in quel di Udine, ma sicuramente nel corso di questa stagione cerca più minuti e la possibilità di dire la sua con regolarità.