Mercato Udinese – Samardzic ha deciso la prossima destinazione: i dettagli

La Juventus di Max Allegri pare aver individuato nel calciatore nato in quel di Berlino, il profilo perfetto per la mediana. La Vecchia Signora non vuole assolutamente perdere tempo e sta già lavorando con uno sguardo al futuro.

La cifra che richiede l'Udinese non è cambiata. Ci vogliono 25 milioni per assicurarsi le prestazioni del calciatore bianconero. Non sarà facile riuscire a chiudere questo affare, visto che l'Udinese non ha intenzione di vendere a Gennaio ma l'offerta della Juve potrebbe essere monstre.