Calciomercato Udinese – Samardzic escluso ieri sera / L’affare è già chiuso

Lazar Samardzic è già virtualmente un calciatore dei neroazzurri di Milano. Questo lo sappiamo da diverso tempo, ma la fine dell'avventura del calciatore serbo in quel di Udine si avvicina giorno dopo giorno. Anche ieri sera non era presente (nemmeno in panchina) al match contro i qatarioti dell'Al Rayyan e in aggiunta ha saltato anche tutta la presentazione della squadra. Le visite mediche sono alle porte e si avvicinano giorno dopo giorno. Salvo clamorosi colpi di scena si parla di lunedì come data prescelta per il suo approdo in quel di Milano. Il club neroazzurro non vede l'ora di poterlo mettere al centro del progetto. Ricordiamo che stiamo parlando di un calciatore davvero molto interessante e che finalmente avrà l'opportunità per mettersi in mostra in una big.