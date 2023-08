Mercato Udinese – Samardzic è il giorno della verità / Firma o salta

Il calciatore serbo e promesso sposo dei neroazzurri è pronto per la decisione definitiva. Andiamo a vedere le ultime su questa telenovela

Redazione

Lazar Samardzic è arrivato al giorno della verità. Oggi scopriremo se effettivamente riuscirà a diventare un calciatore neroazzurro oppure continuerà il suo percorso in quel di Udine per almeno un'altra stagione. Sicuramente una scelta difficile da accettare per un giocatore che oramai era convinto di poter giocare con uno dei team più importanti del nostro campionato. A frenare la chiusura dell'operazione ci ha pensato il padre qualche ora fa proprio con le richieste cambiate all'ultimo minuto la trattative è entrata in una fase di stallo. Adesso tutte e due le squadre non possono fare altro che attendere una risposta da parte dell'entourage e di conseguenza chiudere o riaprire l'operazione finale.

Questa sera come detto in precedenza sarà il momento delle verità. Ci si aspettano risposte sia dal giocatore che si spera possa far valere la sua intenzione e sia dall'entourage che vuole una fetta di torta di questo affare anche per se. Ricordiamo che chi ha gestito tutta la trattativa, Rafaela Pimenta, è ufficialmente uscita dal giro e di conseguenza è proprio per questo motivo che l'entourage sta dando una grossa frenata. Samardzic ha confermato la sua volontà di vestire la casacca neroazzurra anche se in queste ore potrebbe inserirsi un'altra squadra.

Un nuovo team — L'ultima squadra in ordine cronologico che potrebbe provare l'assalto a Lazar Samardzic è quello biancoceleste di Roma. Claudio Lotito vorrebbe regalare un altro gioiellino al tecnico Maurizio Sarri e proprio per questo motivo sta prendendo piede la pista che porterebbe a Samardzic. Nella trattativa potrebbe essere inserito il cartellino del centrocampista Tomas Basic. Vedremo se l'Udinese effettivamente aprirà o preferirà rimanere di parola con la società di Milano. Le prossime ore saranno decisive oltre che di fuoco. Non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Cambiando rapidamente discorso, ecco chi sarà la punta titolare: Beto o Lucca <<<