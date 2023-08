News Udinese – Da Lucca a Beto, ecco chi sarà il centravanti titolare

La stagione sta per prendere il via e la situazione è davvero incredibile. L'Udinese quest'anno potrà fare riferimento su una rosa davvero lunghissima. Basti pensare che sono ben otto gli attaccanti schierabili dal tecnico Andrea Sottil. Ad oggi non possiamo fare altro che attendere le decisioni del tecnico, anche se sul ruolo di prima punta sembra esserci già una gerarchia ben definitiva e specifica. La lotta tra Beto e Lucca sembra essere destinata a durare nel corso della stagione, visti anche i numeri di tutti e due i centravanti. Ad oggi, però, parte nettamente favorito il centravanti nato e cresciuto in quel di Lisbona. Lorenzo Lucca deve cercare di scalare le posizioni proprio come sta facendo grazie alle reti nei match in cui gioca oppure negli spezzoni di gara degli incontri ufficiali. Vedremo se riuscirà a mettersi in mostra e far riflettere mister Sottil. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sull'affare Samardzic <<<