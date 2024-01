Mercato Udinese / Samardzic al Napoli? Manca ancora l’ultimo dettaglio

Il Napoli non vede l'ora di chiudere l'affare Samardzic. Il calciatore serbo si prepara per diventare il post Zielinski. Ecco tutti i dettagli

Manca sempre meno alla chiusura dell'affare tra l'Udinese e i partenopei. Lazar Samardzic non vede l'ora di diventare un nuovo calciatore del Napoli e la trattativa pare essere più che avviata verso la fine. Adesso non resta che continuare a lavorare tra le parti per andare a limare gli ultimi dettagli che mancano.