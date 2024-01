Udinese / Via Samardzic? Nessun problema, già scelto il sostituto

Lazar Samardzic via dall'Udinese? Non c'è nessun problema perché la dirigenza ha già scelto quello che sarà il suo sostituto: i dettagli

Lazar Samardzic sembra essere vicinissimo al Napoli e nel frattempo l'Udinese si sta già muovendo per poter chiudere l'affare che riguarda il suo sostituto. Al posto del centrocampista tedesco, dovrebbe arrivare in Friuli Venezia Giulia un altro calciatore giovanissimo. Ecco tutti i dettagli sull'affare che riguarda il team bianconero.

Il primo calciatore che è stato messo sotto osservazione è Fabio Miretti. Al momento non sta trovando molto spazio con la maglia bianconera e proprio per questo motivo potrebbe arrivare la cessione sul mercato. Il prestito farebbe comodo a tutte e due le squadre, perché in questo modo l'Udinese aggiunge una pezza in caso di problemi con il centrocampo titolare. La Vecchia Signora da più minutaggio ad un calciatore importante.