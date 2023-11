Mercato Udinese – Via Samardzic? Nessun problema, già pronto il sostituto

Lazar Samardzic sappiamo benissimo che è l'oggetto del desiderio della maggior parte dei club europei. Un calciatore che continua a fare faville con la maglia dell'Udinese sulle spalle e che ha continua voglia di mettersi in mostra a suon di grandi giocate. Ecco in caso di cessione chi potrebbe essere il suo sostituto .

La società ha già messo sotto osservazione quello che si può identificare come il sostituto perfetto. Stiamo parlando di Stefano Sensi. Il calciatore italiano non riesce a trovare spazio nell'Inter e già questo gennaio potrebbe andare in un nuovo team. Proprio per questo motivo si lavora al suo addio.