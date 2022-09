Udinese | Sensini: “Pereyra in quel ruolo è il più difficile da marcare”

Sensini ha poi proseguito parlando del nuovo ruolo del suo connazionale, Roberto Pereyra, lui che lo ha visto crescere con indosso la banda rossa: "Il Tucu quel ruolo lo faceva da ragazzo nel River Plate. Sottil è stato bravo a metterlo sull’esterno dicendogli di concentrarsi dalla metà campo in avanti e poi buttarsi in mezzo dove risulta più difficile marcarlo. Pereyra non scende mai sulla linea dei difensori e infatti oggi l’Udinese si difende a quattro e poi in possesso passa a tre. Tanti si chiedono se possa reggere tutta la stagione: sì, e proprio perché non gli vengono chiesti grandi compiti difensivi". Infine una chiosa su dove possa arrivare la sua ex squadra in questo campionato pazzo, a causa del Mondiale, e se possa davvero puntare all'Europa: "È ancora un po’ presto. Secondo me la squadra deve prima di tutto tenere i piedi per terra e continuare a pensare a una gara alla volta. Sarà importante soprattutto quando arriverà il momento in cui le cose non verranno semplici e fluide come adesso". Cambiando completamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato bianconero. Il punto sulle trattative <<<