Mercato Udinese | Samardzic obiettivo principe di ADL: pronta l’offerta

L'offerta del Napoli

Nelle idee dell'Udinese, le uscite in casa friulana dovrebbero essere quelle di Becao e Beto. La cessione dei due pezzi pregiati, permetterebbe al club di proseguire nella crescita di Samardzic. Di questo avviso non è però il Napoli che appare molto convinto sul giocatore. Il club vuole evitare che il prezzo si impenni, così come evitare un asta con la concorrenza. I partenopei potrebbero presto presentare un offerta attorno ai 25 milioni di euro per convincere i vertici bianconeri a modificare i loro piani. Chiacchierate in corso. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Arriva la prima offerta per Rodrigo Becao <<<