Calciomercato Udinese / Samardzic, parte l’asta: Napoli vs Juve e non solo

Il Napoli non sta chiudendo Samardzic, ma l'Udinese ha già deciso che lo cederà nel corso delle prossime settimane. Proprio per questo motivo si stanno inserendo anche altri team che proveranno a fare di tutto per chiudere questa trattativa.

In pole position ora sembra esserci la vecchia Signora di Cristiano Giuntoli. Il team bianconero infatti ha già un accordo con l'agente del calciatore (il padre) e sembra essere avanti. Non va dimenticato anche un ultimo interessamento che in questo caso è quello del Brighton di De Zerbi. Sicuramente la scelta migliore per la crescita di un calciatore offensivo come il serbo.