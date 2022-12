Mercato Udinese – Samardzic piace a mezza Europa: le società interessate

Il giocatore bianconero è arrivato in Italia solo un anno e mezzo fa. In questo lasso di tempo è riuscito a stregare diversi team: il punto

Lazar Samardzic è un futuro campioncino a livello mondiale e questo lo sanno la maggior parte degli addetti ai lavori. Non è un caso, infatti, che proprio l'Udinese stia facendo il massimo per metterlo in mostra. Sono diverse le società del nostro campionato che sono profondamente interessate alle sue giocate e si sta cercando di imbastire una trattativa per strappare le prestazioni alla squadra del Friuli Venezia Giulia. Adesso è ancora presto per parlare di affare fatto o conclusioni vicine, ma ci sono molti interessamenti. Ecco il punto sul giocatore bianconero e su tutte le società interessate alle sue prestazioni.

La prima squadra che ha mostrato un concreto interesse e sta facendo del suo meglio per imbastire una trattativa è il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il team campano sta viaggiando in classifica e vuole consolidare questo vantaggio anche in vista delle prossime stagioni. Non sarà semplice riuscire a costruire un team giovane e soprattutto molto forte, ma possiamo dire con certezza che la società si trova sulla giusta strada. Negli ultimi giorni anche un altro club sta facendo del suo meglio pe cercare di chiudere il colpo Lazar Samardzic. La dirigenza ha già ricevuto un no dal giocatore, ma con il passare del tempo le cose potrebbero essere cambiate totalmente.

Il secondo team — I campioni d'Italia in carica non vedono l'ora di poter schierare nel mezzo del campo un giovane di belle aspettative come il fantasista tedesco. Al momento non c'è ancora una vera e propria trattativa, ma non dimentichiamo che il costo di Lazar si aggira intorno ai venticinque milioni di euro, cifra non semplice da raggiungere. Con il passare dei giorni potrebbe aprirsi un vero e proprio match tra la prima e la seconda in classifica, vedremo come andrà a finire.