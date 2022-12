Mercato Udinese | Becao tra il nodo rinnovo e le avances del Napoli

Il brasiliano è al centro di diverse voci di mercato che lo vorrebbero alla corte di Luciano Spalletti. Intanto non ha ancora rinnovato

Il brasiliano Rodrigo Becao è sicuramente uno degli uomini di questo mercato invernale e molto probabilmente anche di quello estivo. Le sue prestazioni stanno convincendo tutti e non solo i tifosi dell'Udinese, ma anche quelli delle squadre più importanti del nostro campionato. Non dimentichiamo che il centrale ha avuto diverse proposte già nel corso della scorsa estate, ma tutte sono state rispedite al mittente dalla società bianconeri. Nelle ultime ore, però, sono arrivate nuove richieste per il difensore con il contratto in scadenza a giugno del 2024.

Grazie alla capolista Napoli, la questione del rinnovo contrattuale di Becao non è più una priorità per l'Udinese. Lo spiega stamane il Messaggero Veneto rivelando una telefonata, nei giorni scorsi, di Giuntoli alla dirigenza bianconera per far conoscere l'apprezzamento degli azzurri per il difensore brasiliano. Non si tratterebbe di semplice apprezzamento, in realtà, ma di ferma volontà di acquistare il giocatore. Il Napoli sarebbe destinazione gradita al giocatore e l'acquirente è cliente di fiducia dei Pozzo che possono così prendere tempo sulla questione del rinnovo e pensare a riparlarne nei prossimi mesi, visto che il contratto di Becao scade nel 2024.

Becao verso Spalletti — Oltre a Samardzic il Napoli fa sul serio anche per Becao. La formazione allenata da Spalletti è più allettante per Becao rispetto alla prospettiva Everton, lontano dalle coppe. Ecco perché, con le carte ormai ben messe in tavola, il difensore può concentrarsi sul ritorno in campo dopo l'infortunio. Un rientro preziosissimo per Sottil e per l'Udinese.