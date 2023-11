Calciomercato Udinese – Samardzic resta in stand-by / Le ultime sul serbo

Il futuro di Lazar Samardzic dell'Udinese è ancora in bilico , ma al momento pare non esserci una squadra sopra tutte le altre. La Juventus nonostante sia favorita potrebbe fare un passo indietro e lasciare spazio anche a qualche altra concorrente. Al momento, però, anche i neroazzurri di Simone Inzaghi e Beppe Marotta sembrano essersi fatti ufficialmente indietro.

L'unica pista percorribile pare essere quella che porta alla permanenza in quel di Udine almeno fino alla prossima estate. Poi si vedrà se qualche squadra sarà pronta per affondare il colpo in maniera definitiva e di conseguenza regalarsi un talento di tutto rispetto come il serbo.