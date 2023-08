Calciomercato Udinese – Samardzic ritratta / Neroazzurri o fuori rosa

Lazar Samardzic è davanti ad un bivio pericolosissimo per la sua carriera. Il rischio è quello di finire ufficialmente fuori rosa con la maglia bianconera. L'Udinese ha comunicato al calciatore che non lo venderà a nessuna squadra se non ai neroazzurri e proprio per questo motivo adesso ci si trova davanti ad un bivio. L'entourage comandato dal padre ha messo un terzo agente a ridiscutere le opzioni del contratto che legherebbe il figlio al team di Milano per i prossimi cinque anni. Stiamo parlando di una situazione non semplice e il tempo che scorre non gioca sicuramente a favore dei neroazzurri o dei bianconeri. Secondo Sportitalia novità importanti arriveranno nelle prossime ore, anzi l'emittente televisivo è sicuro che in qualche ora si andrà per la firma finale e di conseguenza un accordo su tutte le parti. Cambiando rapidamente discorso, le ultime sul prossimo incontro. Ecco gli assenti in casa Udinese <<<