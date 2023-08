Udinese – Verso il match con la Vecchia Signora / Il punto dall’infermeria

L'Udinese è pronto per l'inizio del campionato. La squadra di Andrea Sottil è al massimo della forma e non vede l'ora di battagliare contro la Vecchia Signora. Una sfida di altissimo livello che permetterà di mettere a confronto l'Udinese con una delle avversarie più competitive del nostro campionato. L'unico problema arriva dall'infermeria dove diversi giocatori sono costretti ad alzare bandiera bianca. Il primo è senza ombra di dubbio Gerard Deulofeu, la seconda punta starà fuori ancora per diverso tempo e non si ha effettivamente una data per il suo rientro in campo. Il secondo è il nigeriano Kingsley Ehizibue anche lui alle prese con un grave problema al ginocchio. Non va dimenticato anche Ebosse, pure lui da diverso tempo in infermeria. Impossibile rientrino contro la Vecchia Signora, si spera lo possano fare più in avanti. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Le ultime sull'affare Fabbian-Samardzic <<<