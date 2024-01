Mercato Udinese / Samardzic, altri sei mesi assieme? Le ultime di mercato

Lazar Samardzic ha fatto il punto sul mercato o meglio chi per lui ha fatto il punto sul suo futuro. Non perdiamo altro tempo: le ultimissime

Lazar Samardzic deve fare il punto sul suo mercato in entrata e in uscita. Il calciatore bianconero ha grande voglia di mettersi in mostra e soprattutto fare la differenza con la maglia bianconera, proprio come fatto vedere ieri sera. Allo stesso tempo, occorre trovare una quadra e capire se effettivamente la sua avventura con l'Udinese continuerà.