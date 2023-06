Mercato Udinese | De Zerbi tenta Pafundi: pronto l’assalto del Brighton

Il tecnico italiano che allena in Inghilterra è scatenato. La squadra inglese cercherà in tutti i modi di fare offerte per Pafundi

Redazione

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, tra le voci di mercato che sono più insistenti nelle ultime ore c’è quella che vorrebbe il talento bianconero Simone Pafundi nel mirino del Brighton. Il tecnico italiano Roberto De Zerbi ha un debole per il folletto bianconero e avrebbe convinto la dirigenza a tentare l'assalto. Il contratto di Simone è in scadenza nel 2024, non appena diventerà maggiorenne e il club friulano è pronto a rinnovarlo per renderlo un punto cardine della squadra del futuro. Ad oggi, però, è difficile fare delle previsioni, soprattutto per via delle tantissime squadre che vorrebbero averlo nella propria rosa. Proprio per questo motivo la dirigenza ha fissato un prezzo per questa estate.

25 milioni di euro. Questa è la cifra base che serve per potersi assicurare le prestazioni del calciatore italiano classe 2006. Il diciasettenne ha dato dimostrazione anche nel corso del Mondiale Under 20 di poter essere un punto cardine per il calcio del futuro. Non è un caso infatti che oltre le super big mondiali, lo abbia messo sotto osservazione proprio De Zerbi. Vedremo se la società inglese investirà questi milioni per il calciatore dei bianconeri. L'Udinese vuole difendersi e tenersi il fantasista, ma se dovesse effettivamente arrivare una super offerta sarà difficile poterla rispedire al mittente.

Non solo il Brighton — Si sa che non solo il Brighton ha provato ad assicurarsi Pafundi e con il passare dei mesi sicuramente usciranno sempre più squadre che ci proveranno. Il Napoli di De Laurentiis vorrebbe sfruttare i rapporti con i Pozzo proprio per poter anticipare tutte le avversarie. L'idea è quella che si ha a che fare con un talento generazionale e proprio per questo motivo tutti vorrebbero vederlo sbocciare con la maglia della propria squadra. Vedremo nelle prossime settimane se effettivamente si riuscirà a concludere la trattativa. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime su un altro calciatore in scadenza. Ecco il nuovo team per il Tucu Pereyra <<<