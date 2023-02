Mercato Udinese – Samardzic via in estate? / Tutte le squadre interessate

Difficile dare una previsione esatta, ma nel frattempo vediamo quali società sono interessate a mettere sotto contratto Lazar Samardzic

Lazar Samardzic ha stregato metà delle società del nostro campionato ed anche una parte di quelle europee. Stiamo parlando di un calciatore di assoluto livello che ha voglia di fare la differenza nel corso dei prossimi incontri di campionato. Da quando è arrivato in bianconero le sue prestazioni sono state un continuo crescendo sotto tutti i punti di vista. Non è un caso che è partito come giovane promessa ed adesso si trova a ricoprire un ruolo da assoluto protagonista (senza contare tutti gli occhi puntati su di lui da parte delle big). Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere le società interessate alle sue prestazioni e pronte a fare carte false pur di assicurarselo.

Il primo team che non vede l'ora di mettere sotto contratto il calciatore serbo arriva dal sud Italia e stiamo parlando del Napoli di Aurelio De Laurentiis. A spingere tanto per questo acquisto c'è il trascinatore nonché mister Luciano Spalletti. Proprio l'allenatore di Certaldo ha dichiarato che Laki sarebbe il sostituto perfetto per caratteristiche e modo di giocare del suo Piotr Zielinski. La richiesta della società friulana non è delle più basse, visto che ci vogliono almeno 25 milioni per assicurarsi un calciatore di questo calibro. Chissà se il presidente possa regalare ai tifosi questo piccolo gioiello come premio per le vittorie che si prospettano.

Non solo il Napoli — Oltre agli azzurri ci sono anche altre squadre interessate a Laki. Il primo team (che si è mosso anche prima del Napoli) sono i rossoneri attualmente campioni d'Italia. La società milanese aveva contattato il tedesco già prima della sua firma per l'Udinese, ma era stato proprio Lazar a rifiutare perché aveva paura di poter bruciare le tappe. Chissà quale tra queste due squadre riuscirà a prevalere in questa sfida all'ultimo colpo.