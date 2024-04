Mercato Udinese – Samardzic via a 0? Ecco la realtà dei fatti

Lazar Samardzic cercherà in ogni modo di fare la differenza in questi ultimi incontri di campionato. Nel frattempo, la verità sul suo futuro

Lazar Samardzic continua ad essere il centro del mercato dell'Udinese. Nelle ultime ore è uscita una voce davvero incredibile, visto che secondo la testata Calciomercato.It la società potrebbe cedere il calciatore a zero in caso di retrocessione . Ecco tutta la verità riguardo questa situazione.

Nelle ultime settimane la società ha confermato (in maniera anche scocciata) che questa clausola non è presente nel contratto dell'asso serbo. Adesso non resta altro che conquistare la salvezza sul campo e poi valutare le possibili trattative. Nel frattempo bisogna passare anche all'incontro di campionato che si giocherà questo pomeriggio al Dall'Ara di Bologna. Ecco le probabili formazioni <<<