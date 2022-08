Mercato Udinese – Samir pronto per la nuova avventura: affare in chiusura

Il difensore brasiliano si è trasferito nel corso del mercato invernale. Ora il suo tempo in Inghilterra sembra finito: la nuova squadra

Il difensore centrale brasiliano Samir ha difeso la maglia dell'Udinese per diverse stagioni ed infatti nel corso dell'ultima annata in cui ha difeso la porta della Dacia Arena è sempre riuscito a dire la sua e diventare addirittura vice capitano. Poi, però, è arrivata la classica offerta irrifiutabile e stiamo parlando del passaggio in Premier League: il campionato più importante di tutto il mondo. I Pozzo gli hanno affidato un ruolo centrale nella difesa del Watford e la possibilità di ricercare una salvezza tutt'altro che semplice. Alla fine l'obiettivo non è stato raggiunto e di conseguenza è arrivata la retrocessione nella seconda lega, per l'esattezza la Championship.

Adesso il club ha lasciato la possibilità di scegliere cosa fare nell'imminente futuro e il centrale sembra avere trovato un accordo con una nuova società. Stiamo parlando di un'avventura insolita e di un campionato che solo nell'ultimo periodo sta acquisendo importanza tramite l'arrivo di diversi giocatori dal grande peso mediatico. Talenti come Dani Alves o Thauvin. Se ancora non si fosse capito, il campionato che ha scelto il giocatore ex Udinese è quello messicano e la squadra che lo ha contattato per offrirli un contratto è il Tigres Unam. Solo nelle prossime ore potrebbero arrivare le firme, ma la trattativa sembrerebbe essere già in fase avanzata.

Nessun possibile ritorno

Nel corso delle precedenti settimane si era parlato persino di un ipotetico ritorno, ma oggi questa ipotesi sembra saltare definitivamente. La storia tra l'Udinese e Samir al 99% non avrà (nell'imminente) un secondo capitolo, anche se una possibile evoluzione non fa esclusa mai. Ora bisogna solo continuare a monitorare la situazione e vedere la conclusione definitiva di questo affare, con un contratto che dovrebbe legare il talento del Watford al Tigres per il prossimo campionato di Apertura del 2022.