Calciomercato Udinese / Sanchez colpo basso: il ritorno rischia di saltare

Alexis Sanchez sta per far partire quello che è definibile come un vero e proprio colpo basso. Ecco tutti i dettagli sul ritorno all'Udinese

"El Nino Maravilla" è pronto per una nuova avventura nel mondo del calcio. Proprio nel corso dell'ultima giornata è terminato ufficialmente il suo contratto e di conseguenza è libero di poter firmare per una nuova avventura. Sappiamo che l'Udinese è realmente interessata , ma c'è un piccolo problema. Ecco tutti i dettagli e soprattutto le richieste dell'attaccante.

Alexis Sanchez vuole giocare le coppe Europee, questo potrebbe essere un grandissimo colpo basso per le Zebrette che sicuramente non giocheranno e non hanno nemmeno in programma l'Europa nel breve periodo. Adesso bisogna capire se effettivamente questo paletto è fondamentale, oppure aggirabile. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime su Jaka Bijol e la sua cessione <<<