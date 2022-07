Udinese | Scatta l’allarme, Marino ha deciso: ”Cessione ad un passo”

Il giovane portiere bianconero è ad un passo dalla cessione. Per lui si prospetta una nuova esperienza in Lega Pro: ecco di chi si tratta

Redazione

Il club bianconero è una delle migliori squadre in Italia per quanto riguarda la crescita dei giovani talenti e soprattutto per lo scouting. Tant'è che molti giocatori che facevano parte del vivaio bianconero, oggi giocano in top club e sono calciatori affermati. Non è un segreto, dunque, che i talenti dell'Udinese siano molto richiesti dalle migliori squadre del nostro campionato e non solo. Tuttavia, spesso è necessario cederli, magari in prestito, per potergli garantire maggiore minutaggio e per acquisire esperienza. E' il caso, per esempio, di un giovane portiere bianconero che sarebbe ad un passo dalla cessione, ma a titolo definitivo. Basta con le chiacchiere e i giri di parole, ecco di chi si tratta.

Il calciatore in questione è Manuel Gasparini, giovane estremo difensore dell'Udinese. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate pare il DS bianconero, Pierpaolo Marino, e mister Sottil abbiano deciso di non puntare sulle sue qualità per le prossime stagioni e quindi di cederlo. Inizialmente si pensava potesse essere ceduto in prestito, per poi ritornare alla corte del tecnico piemontese dopo un anno, ma così non sarà. Infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Gasparini dovrebbe essere ceduto a titolo definitivo. Per lui, dunque, si prospetta una nuova esperienza in Serie C, questa volta con la maglia del Potenza. Nelle prossime ore è atteso nel capoluogo lucano per svolgere le visite mediche di rito e per mettere la firma sul contratto, che lo legherà al club rossoblù fino al 2025.E' molto probabile, però, che l'Udinese inserisca nell'accordo anche una clausola di recompra, per poterlo riacquistare in futuro.

Il profilo

Manuel Gasparini è un portiere classe 2002. Si tratta di un estremo difensore molto agile, reattivo e bravo anche con i piedi. Nonostante la sua giovane età, ha già esordito con la maglia della prima squadra in Serie A, il 23 Maggio 2021 contro i Nerazzurri. In quell'occasione, però, l'Udinese non fece una bella prestazione e perse 5-1. Sicuramente un'esperienza in un campionato difficile e competitivo come la Serie C può soltanto renderlo migliore.