Calciomercato Udinese – Scelta su Martins crea spazio per Sarr: le ultime

I tifosi bianconeri adesso iniziano a crederci. La squadra vuole puntare all'Europa e dal Watford potrebbe arrivare il rinforzo perfetto

Redazione

L'arrivo di Matheus Martins al Watford ha sicuramente creato i presupposti per un vero e proprio sogno a tinte bianconere. Il mondiale è appena terminato e di conseguenza il miglior giocatore degli Hornets (protagonista nella rassegna iridata in Qatar) non vuole più giocare nella seconda serie del calcio inglese. Adesso le opzioni sono due e la strategia va studiata nel migliore dei modi per poter realizzare il massimo profitto da un calciatore importante come Ismaila Sarr. Andiamo a vedere tutte le possibili piste percorribili e valutare quanto è fattibile l'approdo di un giocatore come il senegalese in una piazza come Udine.

La prima idea è quella che porta al reintegro in squadra, ma per il momento questa è la pista più difficile da percorrere visto che Sarr non ha intenzione di restare in Championship. La seconda è quella più probabile e porterebbe il ragazzo a giocare e vestire la maglia dell'Everton. Società che stima il suo talento ed è pronta a mettere all'incirca 30 milioni di sterline sul banco per assicurarsi le sue prestazioni. Il problema di questa trattativa, però, è il Watford che vorrebbe ricavare almeno 40 milioni. Motivo per cui nelle ultime ore sta prendendo piede una nuova e pazza ipotesi. Una trattativa incredibile per tutti gli addetti ai lavori.

L'ultima idea — Dopo la firma di Martins direttamente con il Watford, resta libero lo spazio da extracomunitario per l'Udinese e di conseguenza prende ancora più piede un possibile affare con Sarr di mezzo. Il prestito per sei mesi potrebbe fare felici tutte le parti della trattativa. Sarr giocherebbe in uno dei campionati più importanti al mondo. Il Watford non subirebbe l'abbassamento del valore del cartellino e di conseguenza potrebbe rivendere il giocatore più avanti senza grossi problemi. Cambiando rapidamente discorso, ci sono ancora diverse novità sul mercato in entrata. Spunta una lista con dieci nomi <<<