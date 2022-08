Calciomercato Udinese – Semedo ed Ehizibue: cosa manca per la firma

Si lavora in vista dei prossimi incontri e sul calciomercato. Si parla di una squadra che vuole fare la differenza a tutti i costi

Redazione

Il team gestito dal presidente Giampaolo Pozzo sta lavorando intensamente sul mercato per cercare di rendere la rosa il più competitiva possibile. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e dire la sua in vista della prossima stagione. I primi incontri di campionato sono stati difficili per diversi motivi, ma ora si vuole invertire la rotta ed è arrivato il momento di portare a casa la prima vittoria. Anche il mister Andrea Sottil vuole collezionare il primo successo nel massimo campionato italiano. L'occasione giusta potrebbe essere proprio quella che arriva questo venerdì, contro un Monza in completa emergenza. Nel frattempo la società si continua a muovere ed ecco cosa manca per chiudere i due nuovi acquisti delle zebrette.

Tutti e due i colpi sono davvero molto vicini alla chiusura definitiva. Si parla di giocatori attrezzatissimi e che non vedono l'ora di dire la loro anche in Serie A. Il primo è Kinglsey Ehizibue che ha completato le visite mediche in quel di Udine e non vede l'ora di aggregarsi al gruppo (cosa che potrebbe avvenire già nel corso di questa giornata). Stiamo parlando del sostituto di Brandon Soppy che assieme a Festy Ebosele deve costruire la fascia destra del futuro.

Il punto su Vivaldo Semedo

Per il bomber portoghese che arriva direttamente da Lisbona la faccenda è in dirittura d'arrivo, stiamo parlando di un calciatore che non vede l'ora di iniziare questa nuova avventura. Le visite mediche le ha completate anche lui ieri pomeriggio in quel di Roma ed ora inizia la partenza verso Udine dove si aggregherà al gruppo e Sottil deciderà se farlo giocare in prima squadra o girarlo alla primavera. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i dettagli sulla rivoluzione difensiva che sta studiando il tecnico delle zebrette. Potrebbe cambiare tutto <<<