Mercato Udinese/ Avete sentito le sue parole? Il ragazzo è pronto!

Il mercato non dorme mai ela dirigenza bianconera già si è mossa e continuerà a farlo in vista della nuova stagione. Anche se ancora il futuro di molte pedine non è ben chiaro, in entrata nei giorni scorsi è stato messo a segno un colpo in prospettiva molto interessante. Sandi Lovric sarà un calciatore di estrema importanza. Bisognerà lavorare subito per permettere allo sloveno un adattamento adeguato al nostro campionato.