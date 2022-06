Mercato Udinese – Servono bomber / La decisione su Nacho Pussetto

Il team bianconero si avvicina ai prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha molta voglia di sorprendere

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita verso i prossimi impegni. Stiamo parlando di una società che non vede l'ora di dire la sua e fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Sicuramente questa stagione si prospetta più dura e delicata della precedente o per lo meno del finale della scorsa annata, dove la società aveva trovato un'incredibile quadra in grado di mettere tutte le altre società in difficoltà. Quest'anno bisognerà operare al massimo e nel miglior modo sul calciomercato per poter riconfermarsi ad alti livelli. Per il momento, però, non ci sono le stesse garanzie del passato. Anche in attacco diversi giocatori stanno preparando le valigie. Tra questi potrebbe esserci anche un attaccante argentino. Il profilo al centro dell'articolo.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo non vede l'ora di dire la sua e fare la differenza anche se non dovesse più vestire la maglia dell'Udinese. Nelle ultime stagioni arrivava in prestito dal Watford (altra società di proprietà dei Pozzo). Non è mai riuscito a sorprendere in Inghilterra ed ha voluto provare a rilanciarsi in Italia, anche nel bel paese (complici gli infortuni) non è stato in grado di sorprendere. Di conseguenza per Nacho Pussetto sta arrivando la decisione finale che riguarda il suo futuro. Nulla è scontato, bisogna ancora fare i conti con l'oste.

Il futuro

L'idea di Ignacio sembra essere propensa nel restare in bianconero, visto che con l'addio di Deulofeu e Nestorovski potrebbe esserci più spazio davanti. La dirigenza, però, sa che possiede estimatori in Spagna e di conseguenza potrebbe cogliere questa occasione per fare cassa a tutti gli effetti. Le prossime ore potrebbero essere decisive riguardo il futuro del bomber. Sicuramente stiamo parlando di una decisione tutt'altro che scontata.