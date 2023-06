Calciomercato Udinese – Sfida di mercato? / Marotta vuole Trubin

Il club bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. In queste ore si potrebbe aprire una sfida sul mercato per Trubin

I neroazzurri diretti da Beppe Marotta secondo le ultime indiscrezioni giunte nella nostra redazione si sarebbero interessati ad un estremo difensore che piace anche all'Udinese. Anatolii Trubin è uno dei migliori prospetti in circolazione. Il calciatore ucraino ha un contratto in scadenza il prossimo anno e proprio per questo motivo potrebbe essere un vero e proprio affare di mercato. L'Udinese ha già contattato lo Shakhtar Donetsk mettendo sul piatto ben sei milioni di euro, ma l'offerta è stata rispedita al mittente. Nelle prossime ore potrebbe aprirsi una vera e propria sfida di mercato. Il team milanese partirà sicuramente con i favori del pronostico, anche perché allo stesso tempo potrebbe esserci l'addio del portiere Onana. Vedremo come si aggiorneranno le parti nelle prossime settimane e soprattutto se l'Udinese riuscirà nello sgarbo ad una big del nostro campionato.