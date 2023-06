Mercato Udinese – Becao deve solo scegliere / L’Atalanta fa sul serio

Becao deve solo scegliere il prossimo team in cui fare la differenza. Il ragazzo brasiliano sta ricevendo interessamenti da tutta Europa

Il difensore bianconero Rodrigo Becao deve solamente scegliere la sua nuova destinazione. Ad oggi sono tre le squadre fortemente interessate al suo ingaggio e tutte danno la possibilità di intraprendere un nuovo percorso nella sua carriera. In queste ore sembra essere forte sul calciatore un team di primissimo livello come l'Atalanta. La squadra che giocherà l'Europa League sta cercando un difensore che possa essere sia un mastino quando bisogna difendere, ma anche un buon giocatore in impostazione. Becao nel corso di questa stagione ha dimostrato di poter fare tutti e due i ruoli in maniera perfetta.

Il vantaggio della Dea è principalmente l'offerta che potrebbe recapitare alla dirigenza del Friuli Venezia Giulia. Il tentativo migliore fatto per il momento sono i sette milioni messi sul piatto dal Fenerbache. Questa è stata ritenuta ancora come una proposta insufficiente. Gli orobici, però, non avrebbero problemi ad offrire un paio di milioni in più e chiudere la trattativa nel minor tempo possibile. Adesso la palla è nelle mani del team allenato da Gianpiero Gasperini, perché se vuole chiudere questa trattativa si deve indubbiamente dare da fare nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni. Ricordiamo che la prima squadra che arriverà intorno ai dieci milioni di euro con l'offerta finale, si aggiudicherà le prestazioni del roccioso difensore.

L'ultimo team — Un'altra squadra interessata alle prestazioni del calciatore bianconero è il Torino di Ivan Juric. Anche in questo caso si parla di una società che ha grande voglia di fare la differenza e puntare ad essere un'outsider nel corso del prossimo campionato di Serie A. Vedremo se Urbano Cairo farà lo sforzo decisivo e riuscirà ad assicurarsi il calciatore che militava in Russia.