Mercato Udinese, sfida con la Viola per Lira: il messicano piace per giugno

Il profilo

Il giocatore ha un contratto con i messicani fino al 31 dicembre 2025 e una valutazione di circa 4 milioni di euro. Piede destro, alto 1 metro e 72, Lira può adattarsi anche come mediano di centrocampo ed ha totalizzato finora nel campionato di Clausura 8 presenze per un totale di 710' giocati. La colonia messicana in Serie A potrebbe arricchirsi, dopo Ochoa, Lozano e Vasquez, di un nuovo nome. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato in entrata. Un nuovo nome per l'attacco <<<