Calciomercato Udinese – Sfuma l’affare / Ecco il suo nuovo club

C'era fiducia

Vanderson

La società bianconera continua a monitorare il calciomercato. Ieri è iniziata la sessione invernale, ma sono già diversi i colpi ufficializzati sin dalle primissime ore, non si può sicuramente dire che in questo mese non ci divertiremo. Al momento bisogna ancora trovare una quadra, ma anche l'Udinese si definisce pronto per operare sul mercato.

Sono diverse le piste aperte dal direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Il primo obiettivo, sembrerebbe essere un ottimo centrocampista in grado di sostituire il lungo degente Robreto Pereyra. L'argentino fino a fine febbraio potrebbe non tornare in campo e di conseguenza serve un sostituto valido.

Il mercato insegna che non tutti i colpi sono fatti, studiati e pensati per andare in porto. Uno dei tanti interessamenti della società bianconera non è riuscito ad approdare in Italia, ma solamente in Europa. Ha firmato con un nuovo club, scopri assieme a noi di chi stiamo parlando.