News Udinese – Al capitano un nuovo premio / Tutti i dettagli

Il capitano bianconero è stato investito di una nuova carica. Scopriamo assieme di quale riconoscimento si tratta. Tutto nei dettagli

Redazione

La squadra quasi al completo, vista l'assenza di Roberto Pereyra, continua ad allenarsi intensamente con un solo obiettivo: la ripresa del campionato. Questa avverrà tra soli quattro giorni, con il team che è pronto a fare il possibile per poter ottenere il massimo sin dalla prima partita. Stiamo parlando di un impegno tutt'altro che facile dato che la società bianconera dovrà affrontare la Fiorentina, una delle squadre più in forma del nostro paese. Non dimentichiamo anche le filosofie di gioco dei due tecnici, che ci inducono a pensare ad uno scontro senza esclusione di colpi. Nel frattempo, al capitano bianconero è stato assegnato un premio. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

La riconoscenza

Il giocatore al centro dell'articolo, se ci fosse il bisogno di ricordarlo, è Bram Nuytinck. Stiamo parlando di un difensore in grado di fare la differenza e che in questa stagione ha giocato su ritmi incredibili. Proprio oggi, dal Messaggero Veneto e da tutti i fan club bianconeri è stato premiato come Zebretta dell'anno. Il riconoscimento che viene conferito al miglior giocatore del team friulano. Distrutta la concorrenza, un vero e proprio plebiscito nei suoi confronti. Vediamo chi si è classificato sul podio oltre il centralo olandese.

Il podio

Al secondo posto possiamo trovare l'esterno argentino Nahuel Molina, anche lui in grado di mettere a segno una stagione a dir poco positiva, con la ciliegina sulla torta: La Copa America. Sul terzo gradino del podio c'è un giocatore che ora non difende più la Dacia Arena, stiamo parlando del numero 10 Rodrigo De Paul.