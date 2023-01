Mercato Udinese – Rivoluzione in attacco: nuovo obiettivo per i bianconeri

La squadra allenata da Andrea Sottil si prepara per i prossimi incontri di campionato, alla ricerca dei tre punti che mancano da più di 100 giorni. Al momento resta da monitorare anche la situazione che riguarda il mercato, visto che sono diverse le piste che vorrebbe percorrere la società dei Pozzo. Sono diversi i possibili affari presenti sul mercato e di conseguenza si parla anche di una possibile rivoluzione, specialmente in un ruolo dove si continuano ad alternare molte voci sia in entrata che in uscita. Ecco il punto della situazione sull'attacco della società friulana.