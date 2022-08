Mercato Udinese | Si avvicina sempre di più un talento dalla Svizzera

Già a partire dello scorso gennaio, molte squadre italiane avevano visionato il trequartista svizzero. A queste si sono aggiunte il Lione e diversi club tedeschi, impressionati dalle qualità del giovane centrocampista. In queste qualificazioni alla Champions League ha già fornito un assist, mentre in campionato è già a quota 2 gol e 2 assist in 5 partite. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il nativo di Berna avrebbe aperto, in maniera molto positiva a suo trasferimento in bianconero. Inizialmente Rieder sembrava intenzionato ad attendere le società che militano in Bundesliga, perché ha dichiarato essere un suo sogno giocarci. Ma nelle ultime ore, Marino pare aver convinto il trequartista a rimandare il suo desiderio di trasferirsi in Germania per approdare in Friuli. L'acquisto sarebbe manna per il centrocampo del futuro dei bianconeri, perché insieme a Samardzic e Pafundi andrebbe a completare una trequarti sfavillante e dal sicuro avvenire. Ora non resta che attendere gli sviluppi di mercato, con l'Udinese all'opera per cercare di sostituire la partenza di Soppy. Ecco qual è il profilo individuato <<<