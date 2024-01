Mercato Udinese / Si chiude! Accordo con la Salernitana per un centrale

L'Udinese proprio in queste ore pare poter chiudere la sua trattativa con la Salernitana per Matteo Lovato. Ecco tutti i dettagli sull'affare

L'Udinese proprio in queste ore è attivissimo sul mercato e sta per chiudere un colpo davvero importante. In difesa servono dei rinforzi di livello, proprio per via della possibile partenza di Nehuen Perez. Il calciatore messo sotto osservazione nel corso delle ultime ore è anche quello più vicino a mettere la firma finale.