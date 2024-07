Mercato Udinese / Silvestri futuro scritto: ecco i club interessati

Marco Silvestri è pronto per una nuova avventura decisamente lontana da Udine e dall'Udinese. Dopo una stagione passata per metà senza vedere il campo da gioco è arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo fondamentale. Ad oggi ci sono tanti club interessati alle sue prestazioni, andiamo a vederli nel dettaglio.

In pole position sembra esserci l'Empoli che nel corso della prossima annata vorrebbe fare un surplus e prendersi un estremo difensore che possa valere qualcosa in più di Etrit Berisha. Subito dopo insegue il Cagliari che dopo l'ultima annata cerca un guardiano con grande esperienza e sappiamo quanto Silvestri piaccia a mister Nicola.