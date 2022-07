Udinese | Non solo Silvestri, Lotito sogna anche un altro bianconero

secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, Lotito starebbe cercando un nuovo esterno sinistro da regalare a mister Maurizio Sarri. L'obiettivo numero uno del tecnico toscano sarebbe proprio il 20enne italiano, sia per le sue doti offensive che difensive,. Attualmente, però, si parla di una semplice suggestione di mercato, ma i biancocelesti avrebbero deciso di puntare sulle indiscusse qualità del terzino bianconero per il presente ma soprattutto per il futuro. Lotito avrebbe preso anche delle prime informazioni riguardo Udogie, ma la risposta della famiglia Pozzo è stata secca: per meno di 20/25 milioni di euro non si muove. Il patron biancoceleste considera troppo alta la richiesta dei friulani e si aspettava che costasse meno. Intanto, l'Udinese è già corsa ai ripari chiudendo l'affare Ebosse dall’Angers, sostituto naturale di Udogie in caso di cessione. Si tratta di un esterno sinistro in grado di giocare anche a destra, bravo sia in fase difensiva che in quella offensiva. Ma non è tutto. Ieri i bianconeri sono scesi in campo per la sesta amichevole di questo ritiro precampionato contro il Pafos: ecco le nostre pagelle <<<