Mercato Udinese – Simeone tenta il sorpasso / La Vecchia Signora trema

L'Udinese, guidato da Marino e dai suoi collaboratori, sta programmando la prossima stagione. L'obiettivo del club bianconero è continuare a sorprendere e dare continuità all'ottimo rendimento della scorsa annata. Per portare avanti il percorso intrapreso nella scorsa stagione da Gabriele Cioffi, la famiglia Pozzo ha scelto di affidare la panchina ad Andrea Sottil . Si tratta di un profilo giovane e che può portare freschezza ed entusiasmo a tutto l'ambiente bianconero. I talenti dell'Udinese sono al centro di diverse trattative e per uno di loro è pronta una ricca asta tra top club europei. Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto .

L'altra squadra interessata è la Vecchia Signora. L'esterno argentino è da tempo nel mirino della dirigenza torinese, per rinforzare il settore laterale. Come riportato da Tuttosport, l'alta valutazione imposta dall'Udinese sta rallentando l'operazione. Molto, probabilmente, dipenderà dalla situazione legata al futuro di Cuadrado. Nel caso in cui l'esterno colombiano dovesse abbandonare Torino in questa sessione di calciomercato, la famiglia Agnelli si fionderebbe su Molina, con cui da tempo ha un accordo di massima. La sensazione è che il club piemontese possa inserire anche delle contropartite tecniche per abbassare le pretese. Tra i nomi papabili ci sarebbero Miretti, Dragusin, Aké, Nicolussi Caviglia.