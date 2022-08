Calciomercato Udinese – News da brividi: dopo Soppy anche Makengo!

Dopo le cessioni importanti di Molina, Udogie e Soppy, il mercato in uscita dell'Udinese potrebbe non essere finito qui. Nonostante le parole di Marino nel post gara dell'incontro con i rossoneri che diceva di sperare che il suo telefono smettesse di squillare, sembra che quella richiesta non sia stata accolta dai suoi colleghi. Infatti, nelle ultime ore, c'è un altro nome importante indiziato a fare le valigie e lasciare Udine.

Il calciatore in questione è Jean Victor Makengo , centrocampista francese in forza ai friulani da due stagioni. Il classe '98 ha dimostrato fin dal suo arrivo una grande prestanza atletica e una buona capacità tattica, divenendo di fatto già con Gotti un titolare inamovibile. Stando a quanto riportano fonti vicine all'ambiente granata, Juric avrebbe messo gli occhi su di lui per andare a rinforzare il proprio centrocampo. Di seguito tutti i dettagli.

Il Torino fa sul serio per Makengo. Con Pobega rientrato dal prestito ai campioni d'Italia, Juric ha bisogno di aggiungere fisico e muscoli alla propria mediana, qualità che Lukic e Ricci non possiedono. Proprio per questo motivo Vagnati ha iniziato da settimane un flirt con l'entourage del calciatore bianconero, convinto di poterlo portare sotto la Mole e di accontentare le richieste del suo allenatore. L'Udinese chiede 15 milioni di euro, ma la trattativa si potrebbe chiudere intorno ai 12/13 milioni. I granata insistono, ma prima devono convincere definitivamente il calciatore, con il quale ci sarebbe però già un principio d'accordo. Occhio a Tiago Pinto che dopo l'infortunio di Wijnaldum potrebbe rilanciare per la mezz'ala francese. Tutto da scrivere quindi il futuro per Makengo, richiesto da più squadre del nostro campionato. Starà a Marino scegliere se venderlo e a chi venderlo. Il tempo stringe, anche quello per trovare un possibile sostituto. Come facciamo sempre, ovviamente, vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità. Nel mentre, l'Udinese ha ufficializzato un nuovo laterale, ecco di chi si tratta <<<