Calciomercato Udinese – La situazione rinnovi si scalda / Le ultime

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita verso il prossimo incontro. Si tratta di una situazione non semplice e la squadra ha bisogno di punti per mettersi alle spalle la zona retrocessione e puntare ai piani alti della classifica.

Anche gli avversari (la Roma di José Mourinho) cercheranno in tutti i modi di uscire dalla Dacia Arena con i tre punti nelle tasche. Per diversi motivi si prospetta una partita molto interessante e che potrebbe offrire diversi colpi di scena. Tutti sono interessati nel dare il massimo e fino alla fine potrebbero esserci delle grosse sorprese.

Intanto la società ha iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. Bisogna risolvere diverse operazioni e di conseguenza si sta cercando un accordo con tutti i talenti in scadenza. Tra questi c'è uno a cui l'Udinese non può dire di no e sicuramente deve trovare un accordo. Stiamo parlando del cuore del centrocampo. Ecco il suo profilo <<<