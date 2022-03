Udinese – Roma / Ecco le probabili formazioni: “Scelte obbligate”

La società bianconera continua ad avvicinarsi al prossimo incontro di campionato. Il team è pronto per fare la differenza. Tutte le ultime

Domani si scende in campo e si parla di un incontro a dir poco decisivo per le sorti della squadra bianconera. La prossima partita sarà contro la società della capitale, stiamo parlando della Roma di José Mouringo. Un team che non ha ancora abbandonato le sue chance Champions e vorrà fare di tutto pur di raggiungere i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri. Si prospetta una vera e propria battaglia in quel della Dacia Arena domani pomeriggio alle ore 18. Un match che sicuramente non sarà banale e in cui tutte e due le società sono pronte per dare tutto sul campo pur di aggiudicarsi i tre punti finali. Ecco le scelte dei due tecnici e come scenderanno in campo i due team.