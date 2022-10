Mercato Udinese / Situazione rinnovi: sul tavolo quelli di 5 giocatori

I friulani sono al lavoro per iniziare a parlare dei rinnovi di contratto di diversi giocatori, tra cui leader come Pereyra e Deulofeu

Redazione

L'Udinese è concentrata per continuare il proprio cammino con lo stesso rullino di marcia avuto nelle prime 9 giornate. Gli uomini di Sottil sono proiettati alla difficile trasferta di domenica prossima, all'Olimpico contro i biancocelesti, squadra anch'essa a 20 punti in classifica. L'armonia dei bianconeri sta impressionando la dirigenza, sempre più soddisfatta del rendimento e dell'opera svolta dal tecnico piemontese. Proprio per questo motivo, Pierpaolo Marino si sta già portando avanti con il lavoro, cercando fin da oggi di blindare i propri talenti.

Infatti, in questi giorni, all'Udinese tiene banco il tema dei prolungamenti dei contratti. Come si legge stamane sulla Gazzetta dello Sport, il club friulano si è già dato una scadenza: il 13 novembre. Fino a quando non si fermerà il campionato per la lunga sosta mondiale, non si parlerà di rinnovi, perché la squadra deve rimanere concentrata al 100% sul campo.

5 rinnovi sul piatto

Marino ha più di un gatta da pelare in questa situazione. Sono in ballo diversi rinnovi, soprattutto quelli di giocatori fondamentali nei meccanismi tattici di Sottil. Quelli più urgenti sono tre e riguardano calciatori del calibro di Deulofeu, Arslan e Pereyra che scadono a giugno 2023. Tutti e tre, oltre a essere dei senatori dello spogliatoio sono i fari tecnici della formazione friulana. Poi toccherà a quelli di altri leader come Walace e Becao, in scadenza nel 2024. C'è tempo, ma non troppo. Durante la sosta la società penserà a tutto. E Pierpaolo Marino che vive in campo con la squadra ogni giorno, si siederà alla scrivania.