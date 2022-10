Udinese – Ebosse dice la sua: “Preferisco giocare centrale…”

La squadra bianconera continua a viaggiare su grandi ritmi ed anche i calciatori ne sono consapevoli. Questo avvio era tutto tranne che aspettato e di conseguenza la società non può fare altro che incentivare i propri giocatori a cercare di mantenere questa classifica, ma soprattutto questo gioco. La fortuna dell'Udinese è prima di tutto quella di avere un gruppo compatto e con molta voglia di fare bene e sorprendere. Ieri sera ha detto la sua anche uno degli ultimi arrivati: Enzo Ebosse . Il centrale arriva dalla Francia, più precisamente dall'Angers e non vede l'ora di poter fare la differenza anche in Italia.

Alla domanda: "Quanto tempo ti ci è voluto per ambientarti?". Ecco la risposta del jolly di difesa: "È bello essere arrivato in una squadra che fa bene e gioca bene. Adesso si cominciano a vedere i risultati del nostro lavoro. Cerco di fare del mio meglio, sono molto contento di trovare spazio". Sin dall'inizio vuole far capire a tutti di essere pronto per questa nuova avventura e senza nessun rimorso verso il suo precedente club. Sembra essersi integrato al meglio sia con la squadra che con i nuovi compagni: "Makengo è uno dei compagni più importanti per me, visto che è francese mi aiuta soprattutto sul campo da gioco".