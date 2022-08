Mercato Udinese, Sky Sport su Udogie: vicinissimo al Tottenham ma resta!

Per Sky un affare sarebbe in dirittura d'arrivo e l'annuncio ufficiale sarebbe vicino. Il giocatore dovrebbe rimanere in prestito ad Udine.

Sono ore fondamentali per quanto riguarda il futuro dell'Udinese. L'obiettivo dell'Udinese non è solo dare continuità all'ottimo rendimento dello scorso anno, ma addirittura provare a fare meglio. Non sarà semplice, ma l'ambiente bianconero ha piena fiducia nell'ex Ascoli, al debutto in Serie A da allenatore. Sono in corso diverse trattative per regalare ad Andrea Sottil la miglior formazione possibile. Per questo, Marino sta valutando diversi nomi in entrata. Tuttavia, in questi giorni, la dirigenza friulana dovrà fare i conti anche con i giocatori in uscita. Uno di questi è sicuramente Destiny Udogie, sempre più vicino al trasferimento in Premier League. Nel suo futuro c'è il Tottenham di Antonio Conte.

Il club inglese dovrebbe versare circa 25 milioni di euro più bonus nelle casse bianconere. Udogie dovrebbe legarsi al Tottenham per le prossime cinque stagioni. Ad oggi, l'affare sarebbe ad un passo e mancherebbero da limare soltanto gli ultimi dettagli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore classe 2002 resterà all'Udinese in prestito per una stagione. Nelle prossime ore potrebbe definitivamente chiudersi la trattativa e il ragazzo è atteso a Londra per svolgere le visite mediche di rito e per firmare il nuovo contratto. Dopo l'annuncio ufficiale, dovrebbe far ritorno in Friuli. Stando alle voci giunte dalla capitale britannica, il club allenato da Antonio Conte avrebbe inserito nell'affare anche un numero minimo di partite che Udogie dovrà giocare: le presenze dovranno essere 30 in tutta la stagione. Contro la Feralpisalò non è sceso in campo. Tutti pensavano fosse un indizio di mercato e ora sarebbe stato svelato il motivo della sua assenza.

Problemi fisici per l'esterno classe 2002

Stando alle informazioni raccolte dalla nostra redazione, Udogie non sarebbe stato convocato da mister Sottil a causa di un problema fisico. Si tratta di un affaticamento muscolare. Non è un infortunio grave, ma è in dubbio anche la sua presenza contro i Campioni d'Italia alla prima di campionato. Tuttavia, questo piccolo problema muscolare non dovrebbe pregiudicare il suo trasferimento agli Spurs. Ma non finisce qui. Ci sono ottime notizie anche per quanto riguarda l'Udinese under-19: i bianconeri hanno vinto il torneo! <<<