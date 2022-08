News Udinese | L’under-19 è in finale al torneo giovanile in Croazia!

La nuova stagione è ormai iniziata e il campionato è alle porte non solo per la prima squadra dell'Udinese, ma anche per le formazioni giovanili. Stiamo parlando di una squadra che, nonostante non partisse come favorita, lo scorso anno ha terminato il campionato Primavera 2 al primo posto, vincendo lo scudetto e conquistando la promozione in Primavera 1. Sicuramente fare bene nel massimo campionato giovanile non sarà facile, ma l'under 19 bianconera saprà mettere in difficoltà gli avversari e farà del suo meglio per centrare tutti gli obiettivi.