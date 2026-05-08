L'Udinese ha appena messo a referto un rinnovo decisamente importante, con il capitano Jesper Karlstrom che prolunga fino al prossimo 2028. Nel frattempo, però, non arrivano solo delle notizie confortanti ed anzi potrebbe cambiare tutto da un momento all'altro. Oumar Solet sembrerebbe essere pronto anche per una nuova avventura e sono tante le società interessate sia dal nostro campionato che dalla Premier League. Nelle ultime ore dall'Inghilterra sembra essere arrivato un team decisamente interessante, non perdiamo un secondo ed ecco la possibile offerta che potrebbe arrivare direttamente dal Newcastle. Una trattativa tutt'altro che semplice visto che l'Udinese non ha intenzione di regalare uno dei suoi perni più importanti. Passiamo alle ultime sul Calciomercato.

I dettagli su un super affare

Solet e Kristensen

La squadra che ha grande voglia di arrivare alle prestazioni del difensore centrale francese è il Newcastle. La società della ricca proprietà PIF sappiamo che quando arriva in Italia colpisce in maniera netta e con grandi cifre come fatto con Thiaw e Tonali. La richiesta dell'Udinese potrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro per quella che sarebbe una super plusvalenza visto che il difensore è arrivato a costo zero dopo il calciomercato del 2025. Adesso non ci resta che attendere la conclusione dell'affare.