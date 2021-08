Calciomercato Udinese – Valigie fatte e pronte. / Manca solo l’ufficialità

Un giocatore sembra essere oramai vicinissimo alla sua nuova destinazione, scopri assieme a noi di chi stiamo parlando

Quest'ultima settimana di mercato si prospetta a dir poco scoppiettante . Il team bianconero ha ancora molto da fare sia in entrata che in uscita, sono diversi gli esuberi e diverse squadre sono interessate a quest'ultimi. Bisogna però cercare degli accordi non facili, sia con i giocatori, che con le società stesse . Tutta la dirigenza friulana, non sta perdendo tempo. Si cercano assiduamente nuove destinazioni e nuovi scenari possibili, per poter sfoltire la rosa e migliorarla con elementi più utili al gioco del mister Luca Gotti . Un giocatore sembra essere oramai vicinissimo alla sua nuova destinazione , scopri assieme a noi di chi stiamo parlando. Non riusciva a trovare spazio ed ora sicuramente avrà ciò che cerca.

Il giocatore al centro dell'articolo è Ryder Matos. Il giocatore brasiliano, non è mai riuscito ad incidere con la casacca friulana addosso. Motivo per cui in tutti i modi l'Udinese sta cercando di metterlo da parte e cercargli una nuova meta in cui poter far valere le sue qualità. Il classe 1993 nell'ultima stagione nella serie cadetta è stato autore di diverse buone prestazioni. Ben sette gol e tre assist in sole ventotto presenze. Ha aiutato l'Empoli ad ottenere l'ennesima promozione in Serie A degli ultimi anni. la società toscana, non ha puntato sulle sue doti per quest'altra stagione. Ecco però chi invece non vede l'ora di potersi assicurare le sue giocate. Un club pronto a far sognare.