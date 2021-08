Notizie Udinese – Bovenzi: ”Gotti come Mancini. Che bravo Okaka!”

Antonio Bovenzi, nuovo responsabile della preparazione atletica dei firulani, è stato ospite di Udinese Tv: le sue parole

Antonio Bovenzi, inizialmente, ha detto la sua su Gotti. '' Lavorare con mister Gotti è molto bello . E’ una persona di grandissimo buon senso, ammiro molto la sua classe: è sempre calmo, tranquillo e immerso nei suoi pensieri positivi. E’ stata una piacevole scoperta, si tratta di un allenatore molto prepaato. La sua prerogativa principale è il buon senso, è davvero una bella persona. Mi ricorda un po’ Roberto Mancini come tecnico perchè anche lui non alza mai i toni e riesce sempre a incidere nel gruppo''- prosegue Bovenzi - ''All’intervallo della partita di domenica, il mister è stato molto incisivo ma i ragazzi erano carichi, non volevano accettare la sconfitta, dal rigore è scattato qualcosa. Io speravo che i minuti di recupero fossero di più perché sono convinto che avremmo potuto fare qualcosa di meglio ancora''.

Successivamente il professore ha parlato di qualche calciatore. '''Deulofeu è un grandissimo professionista che ama molto il suo lavoro. Si allena sempre al massimo ed è molto utile all'interno del gruppo, poi le qualità tecniche non le scopro certo io, può risolvere le partite in qualsiasi momento. In queste settimane ha fatto qualcosina di meno degli altri perché il suo percorso di recupero dall'infortunio prevedeva questo'' - ma non finisce qui - ''Voglio fare un grande applauso ad Okaka per come ha propiziato il gol di Deulofeu e, in generale, per il miglioramento fisico costante che ha avuto dal 7 luglio ad oggi. Lui crede fortemente a questo progetto. L'ho avuto alla Sampdoria dove è stato devastante. Deve essere forte mentalmente ed io, giorno dopo giorno, lo vedo sempre meglio. Pussetto ha sempre continuato a lavorare duramente, anche lui è un professionista top. Devo congratularmi con tutto lo staff medico e sanitario che l'ha seguito in maniera perfetta'' - conclude Bovenzi.